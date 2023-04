A DAMATA Bebidas, em Leopoldina, deu início nesta quinta-feira, 13 de abril a um processo seletivo para contratar profissional para desempenhar a função de Cadastrador (vendas) em Cataguases.

Os interessados devem acessar o site da empresa para efetuar sua inscrição. As inscrições podem ser feitas até às 12 horas do dia 21 de abril.

Os interessados precisam preencher os seguintes requisitos: Residir em Cataguases; ter entre 21 e 45 anos de idade, possuir moto própria, ter CNH definitiva categoria A, e Ensino Médio completo.

Entre outras, são obrigações do profissional o cumprimento do padrão de rotina básica estipulada pela empresa, manter e expandir a participação de mercado na sua área de atuação e atingir as metas negociadas com supervisor; Cumprir as normas e padrões de segurança e conduta necessários para a realização de sua atividade.