O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) está com inscrições abertas para 280 vagas em diversas áreas por meio de concurso público. Segundo edital, as inscrições começaram nesta segunda-feira (17) e terminam no dia 16 de maio. Os salários variam de R$1.186,24 até R$ 5.897,08.

De acordo com o Ipsemg, as vagas são para nível técnico, superior e médicos em diversas especialidades.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de Analista de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social (I-A), é R$ 50; e para Médico da Área de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social (III-A) é R$ 55.

A seleção dos profissionais conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia 2 de julho de 2023.

As inscrições podem ser feitas pelo link do site Legalle Concursos.

Tags:

A | Concurso | Concurso público | Concursos | Inscrição | inscrições