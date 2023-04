Foi prorrogado pela Prefeitura de Juiz de Fora, as inscrições do edital do projeto “É Nóis na Praça”, que leva intervenções artísticas para praças do município. Segundo o Executivo, os grupos de artistas poderão realizar inscrição até sexta-feira (28) pelo Prefeitura Ágil.

A iniciativa do Programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo (SG), beneficiará dez novos espaços nessa edição. O recurso para o projeto foi designado pelo vereador Nilton Militão, via emenda parlamentar no valor de R$ 75 mil.

Duas propostas de projetos de intervenções artístico-urbanas serão premiadas no edital. Serão destinados R$ 37,5 mil para cada grupo de artistas selecionado realizar as intervenções. Esse projeto visa motivar o uso dos espaços públicos através da arte e envolver a população, além de incentivar o trabalho de artistas juiz-foranos.



Reunião para tirar dúvidas

Os artistas que desejam participar do edital terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o processo de inscrição presencialmente. O encontro promovido pela PJF acontece nesta quinta-feira, 20, às 17h, no auditório do Museu Ferroviário de Juiz de Fora.

Outras informações e dúvidas poderão também ser enviadas no e-mail enoisnapracapjf@gmail.com.



Veja a lista de espaços contemplados pelo projeto:



- Praça Manoel Nunes - Santa Cruz

- Praça Paulo de Souza Lamarca - Milho Branco

- Praça Áureo Gomes Carneiro - Grama

- Praça de Esportes e Lazer Arnaldo Roldão - Nossa Senhora das Graças

- Praça Carlos Rutier - Granbery

- Praça Maria Luiza Gasparete - Jardim Glória

- Praça Vila Ideal (entrada da cidade) - Vila Ideal

- Praça Padre Geraldo Pelzers - Santa Luzia

- Praça Ipiranga - Ipiranga

- Praça Terezinha Fleury Cruz - São Pedro



Programa Boniteza

Coordenado pela Secretaria de Governo (SG), o Programa Boniteza é desenvolvido através de uma ação integrada entre Secretaria de Assistência Social (SAS); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa); Companhia de Saneamento Municipal (Cesama); Secretaria de Comunicação Pública (Secom); Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb); Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic); Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav); Secretaria de Educação (SE); Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH); Secretaria de Esporte e Lazer (SEL); Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa); Secretaria da Fazenda (SF); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU); Secretaria de Obras (SO); Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur); Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop); Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur); Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc); Secretaria de Saúde (SS); Secretaria de Turismo (Setur); e Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA).

