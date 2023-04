A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o II Ciclo de Cursos ministrado por servidores do órgão. Segundo o Executivo, serão oferecidos nove cursos de capacitação entre os meses de maio e julho deste ano. Todos serão ministrados de forma online e gratuita, com emissão de certificado ao final das programações. Os cursos são abertos para todos os interessados.

As inscrições para o curso desejado devem ser realizadas de forma separada em link que será disponibilizado no site da Prefeitura. Na próxima segunda-feira, 24, começam as inscrições para dois cursos: “Percepção de Riscos Geológicos e Riscos Hidrológicos” e “Meteorologia Básica e Alertas Aplicados à População e a Defesa Civil”.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins, destaca que a oferta de cursos é reflexo do investimento da Secretaria de Governo (SG) na reestruturação e capacitação da Defesa Civil. “No ano passado, fizemos o I Ciclo de Cursos e a experiência foi muito positiva. Além de envolver pessoas da sociedade civil interessadas no assunto, os cursos serviram como espaço para troca de experiência com outros órgãos”, explica.



Confira abaixo os temas e as suas respectivas datas de inscrição e realização:

- Percepção de riscos geológicos e riscos hidrológicos

Inscrição: 24/04 a 02/05

Curso: 04/05

Carga horária: 8 horas



- Meteorologia Básica e Alertas Aplicados a População e a Defesa Civil

Inscrição: 24/04 a 03/05

Curso: 05/05

Carga horária: 8 horas



- Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEB) - Legislação e ações correlatas a Defesa Civil

Inscrição: 08/05 a 15/05

Curso: 18/05

Carga horária: 8 horas



- Captação de Recursos para Ações de Resposta e Reconstrução

Inscrição: 08/05 a 15/05

Curso: 19/05

Carga horária: 4 horas



- Logística Humanitária e Assistência Social na Defesa Civil

Inscrição: 22/05 a 29/05

Curso: 01/06

Carga horária: 4 horas



- Envolvimento Comunitário nas Ações de Proteção e Defesa Civil

Inscrição: 22/05 a 29/05

Curso: 02/06

Carga horária: 4 horas



- Patologias em Edificações

Inscrição: 03/06 a 13/06

Curso: 15/06

Carga horária: 8 horas



- Comunicação Aplicada a Cenários de Desastres

Inscrição: 03/06 a 13/06

Curso: 16/06

Carga horária: 4 horas



- Geoprocessamento básico para Defesa Civil

Inscrição: 26/06 a 03/07

Curso: 06/07 e 07/07

Carga horária: 12 horas

Tags:

capacitação | Cursos | juiz de fora | oportunidade