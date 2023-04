O Instituto Casa Cirene Candanda (ICCAN), organização sem fins lucrativos, que visa promover projetos, eventos, pesquisas e consultorias nas áreas técnico-científicas, educacionais, culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais, abriu inscrições para o processo seletivo do Curso Popular de Inglês Básico. As aulas acontecerão presencialmente aos sábados de 9h30 às 12h na sede do ICCAN, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 2288 sala 1606, Centro de Juiz de Fora. O curso começa no dia 03 de junho e vai até o dia 16 de dezembro de 2023, em módulos subsequentes de seis meses.

São 24 vagas para 2023 e que serão preenchidas da seguinte forma: 60% reservadas para pessoas negras e 40% serão ofertadas para ampla concorrência. A adesão para concorrer a uma das vagas reservadas dar-se-á de forma voluntária. Caso ocorra o não preenchimento das vagas reservadas, elas serão destinadas à ampla concorrência, sendo de direito da comissão avaliadora do processo seletivo definir de maneira mais condizente com os objetivos do curso

Para concorrer é necessário possuir disponibilidade para participar das atividades oferecidas pelo curso, residir no município de Juiz de Fora e ter idade mínima, de 14 anos. No ato de inscrição o candidata deverá preencher uma autodeclaração étnica, caso esteja concorrendo a uma das vagas reservadas para negros.

Todos os interessados deverão realizar a inscrição através do Questionário Social. As inscrições já começaram e vão até o dia 05 de maio, conforme previsto no cronograma do Edital. É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto no formulário de inscrição.

Tags:

População