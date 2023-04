O concurso para novos técnico-administrativos em Educação (TAEs) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebeu 6.370 inscrições para as 33 vagas distribuídas entre os cargos de Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade e Técnico de Tecnologia da Informação (nível D, ensino médio) e de Arquiteto e Urbanista (nível E, superior).

Segundo a UFJF, para as oportunidades disponíveis para atuação no campus Juiz de Fora, 6.245 candidatos disputam as 30 vagas. O cargo de Técnico em Contabilidade recebeu 55 inscrições para concorrer a vaga. Já a função de Assistente em Administração tem 6.130 aspirantes às 29 vagas.

Em Governador Valadares, há 81 inscritos que concorrem a uma vaga para o cargo de Arquiteto e Urbanista. No caso das duas vagas para Técnico de Tecnologia da Informação, há uma oportunidade para a ampla concorrência e a outra para pessoas pretas e pardas, sendo 44 inscritos concorrendo dentro da primeira modalidade e 10 nas vagas para cotistas.

Vagas



Todas as vagas de nível D oferecem o mesmo salário básico de R$ 2.446,96; já a oportunidade para Arquiteto e Urbanista tem a remuneração no valor de R$ 4.180,66. O regime de trabalho, para todos os cargos, é de 40h semanais.

Confira as informações sobre o concurso na página da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

A publicação dos resultados dos candidatos que concorrem a reservas de vagas, das Condições Especiais e da Lista das Inscrições Deferidas foi divulgada na última segunda-feira, 24 de abril. Já o Comprovante definitivo de inscrição será divulgado na sexta-feira, 28.



Já a tabela atualiza da relação de vagas está disponível no site da UFJF.

Locais de provas



Em Juiz de Fora, as avaliações serão realizadas em 10 faculdades e institutos, localizados no campus universitário – Rua José Lourenço Kelmer, s/n – São Pedro, Juiz de Fora. Além desses locais, as avaliações do concurso também acontecem no Colégio de Aplicação João XXIII – Rua Visconde de Mauá, 300 – Santa Helena.

Confira os locais de prova no campus da UFJF

Faculdade de Administração

Faculdade de Direito

Faculdade de Educação

Faculdade de Engenharia – prédio Itamar Franco

Faculdade de Letras

Faculdade de Serviço Social

Instituto de Artes e Design

Instituto de Ciências Biológicas (ICB)

Instituto de Ciências Exatas

Instituto de Ciências Humanas



Na mesma data do concurso para TAEs, será realizada nos prédios da Faculdade de Medicina e da Faculdade Doctum o certame para recrutamento de Policiais Militares, diante deste cenário os candidatos devem conhecer os locais de prova com antecedência e, no dia da aplicação das avaliações, sair de casa em tempo hábil para evitar imprevistos no trajeto.

Provas



As provas serão aplicadas dia 7 de maio, domingo, às 9h, horário de Brasília. A duração total será de quatro horas, com realização simultânea em Juiz de Fora e Governador Valadares.

As questões serão de múltipla escolha, de Língua Portuguesa, Legislação, Matemática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. São 25 questões de conhecimentos básicos e outras 25 de conhecimentos específicos.

O resultado final do concurso público será divulgado em 31 de julho de 2023. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

