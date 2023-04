O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF, sob gestão da Ebserh) publicou o edital para preenchimento de três vagas que contemplam profissionais de saúde. De acordo com o HU, são uma vaga para o cargo de médico, na área de transplante de medula óssea; uma vaga para médico do trabalho e uma vaga para o cargo de enfermeiro, na área de enfermagem em prevenção de infecção hospitalar. A seleção se inicia no dia 2 de maio.

O HU ressalta ainda que, trata-se de contratação temporária. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Público Simplificado será de até dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, vedada a prorrogação.

Os critérios de avaliação, aprovação e classificação dos(as) candidatos(as) acontecerá mediante Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional. O processo será executado pela Ebserh/Sede e coordenado pela Comissão de Seleção Técnica designada pela Equipe de Governança do HU-UFJF.

O salário inicial para os cargos de médico, com carga horária semanal de 24 horas, é de R$ 9.973,12. Para o cargo de enfermeiro, 36 horas, o valor é R$ 7.715,94.

As inscrições devem ser feitas via internet, no endereço eletrônico www.ebserh.gov.br – Seção Concursos e Seleções, no período de 02/05/2023 até às 23:59h do dia 08/05/2023, e obrigatoriamente mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo (no formato Lattes) e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (cópias frente e verso).

Pedidos de esclarecimentos sobre o edital somente serão atendidos quando solicitados por meio do endereço eletrônico: udp.hu-ufjf@ebserh.gov.br.

Veja o edital completo.