A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para seis processos seletivos, com vagas disponíveis para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas e técnicos.

As oportunidades são para o Complexo Hospitalar de Barbacena; a Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI), em Betim; o Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora; e para o Complexo Hospitalar de Especialidades e a Maternidade Odete Valadares (MOV), em Belo Horizonte. Confira:

Complexo Hospitalar de Barbacena

(Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena) - inscrições até 9/5

- Sete vagas para anestesiologistas - 24 horas semanais;

- Cinco vagas para cirurgiões gerais - 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião plástico - 24 horas semanais;

- Duas vagas para cirurgiões vasculares - 24 horas semanais;

- Seis vagas para médicos clínicos - 24 horas semanais;

- Três vagas para neurocirurgiões - 24 horas semanais;

- Duas vagas para neurologistas - 24 horas semanais;

- Uma vaga para psiquiatra - 24 horas semanais;

- Quatro vagas para médicos radiologistas - 24 horas semanais.

Mais detalhes estão disponíveis no edital.

Casa de Saúde Santa Izabel - inscrições até 9/5

- Uma vaga para médico generalista - 24 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em radiologia - 30 horas semanais;

- Uma vaga para fonoaudiólogo - 40 horas semanais.

Outras informações no edital.

Hospital Regional João Penido - inscrições até 10/5

- Uma vaga para técnico em enfermagem - 40 horas semanais.

Mais detalhes no edital.

Complexo Hospitalar de Especialidades (hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti)

Regulamento 54/2023 - inscrições até 10/5

- Uma vaga para assistente social - 40 horas semanais;

- Duas vagas para farmacêuticos bioquímicos (atuação: análises clínicas) - 40 horas semanais;

- Uma vaga para fisioterapeuta - 30 horas semanais;

- 12 vagas para fisioterapeutas respiratórios - 30 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em eletrônica - 40 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em farmácia - 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Regulamento 55/2023 - inscrições até 11/5

- 50 vagas para técnicos de enfermagem - 40 horas semanais;

- Seis vagas para enfermeiros - 40 horas semanais.

Outros detalhes estão disponíveis no edital.

Maternidade Odete Valadares - inscrições até 11/5

- Uma vaga para ginecologista - 24 horas semanais;

- Uma vaga para cardiologista (atuação como plantonista em Unidade de Terapia Intensiva) - 24 horas semanais;

- Uma vaga para pediatra - 24 horas semanais;

- Uma vaga para anestesiologista - 24 horas semanais;

- Uma vaga para anestesiologista - 12 horas semanais;

- Uma vaga para enfermeiro obstetra - 30 horas semanais.

Outras informações estão no edital.



