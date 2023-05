O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF, sob gestão da Ebserh) está com inscrições abertas para vagas nos grupos de suporte psicológico ao luto. De acordo com o HU, vão ser selecionadas as 60 primeiras pessoas que realizarem o cadastro, através do formulário eletrônico , disponível a partir das 12h de quarta-feira, 17 de maio.

Ainda segundo o HU, são 4 grupos de 15 participantes, totalizando 60 vagas: 30 para grupos online e 30 para presenciais. O “Enlutar” oferta um serviço qualificado e especializado em saúde mental voltado para o suporte ao luto, visando à prevenção do luto prolongado e ao surgimento de transtornos psicológicos e psiquiátricos.

Este acolhimento é fundamental, pois possibilita um espaço de escuta dos participantes. O grupo de suporte proporciona, assim, a troca de experiências, bem como o aprendizado de habilidades importantes para o manejo do luto, pontua a psicóloga do HU Priscilla Noé. “O luto é um processo natural e muito singular, pois cada enlutado vivencia este momento de uma forma. Por isso, não há fases, mas sim um processo cíclico que envolve atitudes voltadas para a perda e para a restauração, ou seja, é natural o enlutado oscilar entre momentos de tristeza e dor e comportamentos de retomada dos projetos de vida”, explica.

Os grupos ocorrem de forma online ou presencial, e os interessados podem optar pela modalidade no ato da inscrição. São 12 encontros semanais, com duração de aproximadamente uma hora e meia, conduzidos por psicólogos residentes do Hospital Universitário e alunos da Graduação e Pós-Graduação em Psicologia da UFJF. Na modalidade presencial, os trabalhos acontecem no Ambulatório de Luto do HU, que possui também assistência psiquiátrica, quando necessária, e suporte de terapeutas ocupacionais.

Para a professora Fabiana Rossi, do Departamento de Psicologia da UFJF, “a participação de alunos no projeto é de suma importância, pois a temática da terminalidade, morte e luto ainda é pouco abordada nas formações. No projeto, os estudantes desenvolvem habilidades e competências necessárias ao manejo do luto”.

Enlutar

O Projeto de Extensão Enlutar: projeto de suporte para a morte e o luto teve início em 2020, ofertando vagas para grupos online de suporte psicológico a pessoas enlutadas no período da pandemia de Covid-19. Anualmente são atendidas em média 100 pessoas nas modalidades presencial e remota. Além disso, o projeto desenvolve também ações de educação para a morte em espaços como Unidades Básicas de Saúde e treinamentos com profissionais de saúde.

Outras informações estão a rede social do projeto: @projetoenlutar

Sobre a Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) faz parte da Rede Ebserh desde 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.