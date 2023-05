No dia 12 de agosto acontece em Juiz de Fora o “Festival de Arte e Cultura da Juventude”, uma parceria da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e da Secretaria de Turismo (Setur), por meio de emenda parlamentar da vereadora Laiz Perrut (PT). Segundo a Prefeitura o evento será realizado debaixo do viaduto Helio Fádel Araujo e tem o objetivo de promover e incentivar a arte da cidade através de expressões artísticas culturais e políticas promovidas pela juventude e também valorizar os artistas, grupos e coletivos de Juiz de Fora e Região.



A Prefeitura lançou nesta quarta-feira (24) o edital para selecionar jovens entre 14 e 35 anos para concorrer no concurso cultural “Festival de Arte e Cultura da Juventude”. Os jovens poderão se inscrever e optar para concorrer em uma das cinco modalidades: batalha de poesia (Slam); breaking; Live Paint Art Battle; Skate (masculino e feminino) e Ballroom (Vogue Femme e Realness).



As inscrições devem ser feitas entre 22 de maio a 21 de junho via plataforma do “Prefeitura Ágil". A inscrição presencial será preferencialmente para pessoas com dificuldade de acesso à internet e será necessário agendamento prévio pelo telefone 3690-7331. O local de atendimento presencial será na Secretaria Especial de Direitos Humanos, Av. Brasil, 2001-10° andar, Centro, Juiz de Fora/MG.



Cada categoria do concurso cultural terá seus próprios critérios de análise, respeitando as particularidades técnicas e de linguagem de cada expressão artística. São R$ 10 mil de premiação distribuídos para os 21 jovens que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar nas categorias.



A comissão de jurados será composta por representantes reconhecidos por seu notório saber, indicados pela Comissão Organizadora do Festival. Serão nomeados por meio de Portaria e estarão presentes nas classificatórias presenciais e no dia do concurso cultural.



A assessora de Políticas para a Juventude da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Luiza Travassos, destaca que a construção do Festival se deu por muitas mãos, em parcerias com movimentos sociais, artísticos e culturais da cidade. "Vai ser um grande momento de integração entre os jovens e ocupação dos espaços da cidade. Queremos dizer e mostrar todo potencial de organização coletiva da juventude. Com certeza vai ser um momento que vai marcar a história de Juiz de Fora. Convidamos toda a juventude para participar e se inscrever no edital."



Confira as categorias e a premiação:



Batalha de Poesia – Slam

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Breaking

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Live Paint Art Battle

1° lugar: R$1.000,00

2° lugar: R$ 700,00

3° lugar: R$ 300,00



Skate

Feminino

1° lugar: R$500

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00

Masculino

1° lugar: R$500

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00



Ballroom

Vogue Femme

1° lugar: R$500,00

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00

Realness

1° lugar: R$500,00

2° lugar: R$ 300,00

3° lugar: R$ 200,00



O valor do prêmio será depositado em conta corrente ou poupança de pessoa física selecionada ou na conta do representante (pessoa física), conforme indicado pelo proponente. Todos os jovens ganhadores do concurso cultural nas cinco categorias receberão como premiação: certificado de participação no Festival de Arte e Cultura da Juventude; premiação em dinheiro de acordo com a categoria concorrida e troféu.



Confira o edital completo aqui