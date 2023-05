O segundo mutirão de empregabilidade de Juiz de Fora, edição aniversário da cidade acontece na próxima sexta-feira (2) das 9h às 16h, no Parque Halfeld, reunindo oportunidades de emprego formal, estágios, programas de aprendizagem para encaminhamento ao primeiro emprego, além de oficinas rápidas para geração de renda e de orientações para currículos e mercado de trabalho.



De acordo com a Prefeitura de Fora, ao todo, são mais de 600 vagas de emprego para contratação imediata, além de cadastro em banco de currículos em mais de 15 empresas e entidades participantes, nos setores de Indústria, Comércio e Serviços.



Currículos



Para participar, os cidadãos devem comparecer ao Parque Halfeld com o currículo impresso para entregar à empresa pretendida. Aqueles que tiverem dificuldade no preenchimento do currículo, contarão com oficinas e orientações oferecidas pela empresa parceira RHeserva.



Oficinas



Novidade da segunda edição, o mutirão contará com o oferecimento de oficinas, realizadas durante o evento. As inscrições poderão ser realizadas no local.



Entre os parceiros, estão o Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, com o projeto “Oficina na Praça”, oferecendo cursos rápidos de noções de corte de cabelo feminino, biscoito amanteigado, biquinho de crochê, fuxico em tecido, pequenos reparos em costura, fotos no celular, noções em Instagram e pintura em MDF - pontilhismo.



O Instituto Embelleze estará presente, das 9h às 13h, com cursos de corte feminino e masculino, design de sobrancelhas, esmaltação e maquiagem.



Outras parcerias



A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), da Prefeitura de Juiz de Fora também estará presente com os Cursos Populares para Concursos (CPC) e atendimento especial para pessoas com deficiência. Além de informações sobre cursos e serviços prestados, o CPC oferecerá oportunidades de estágio em diversas áreas.



O Sindicato Intermunicipal da Classe Econômica do Setor de Beleza e Similares de Juiz de Fora e Região (Sinterbel) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Salões de Beleza de Juiz de Fora e Região (Sinprobel) estarão presentes para orientações e captação de currículos de profissionais de beleza.



Confira as vagas oferecidas durante o mutirão:



Empresa: Atacadão

Operador de Caixa / Repositor / Empacotador / Fiscal de Prevenção e Perdas



Empresa: Cartão de Todos

Consultor de vendas



Empresa: CIEEMG - Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais

Estágios diversos e aprendizagem



Empresa: Confidencial

Auxiliar de almoxarifado/ Eletromecânico/ Auxiliar de caixa



Empresa: Fabíola Fois Gestão de Pessoas

Auxiliar de Operação II / Consultor de vendas de consórcios / Gerente de Restaurante / Vendedor Consultivo / Vendedor (a) / Marceneiro / Consultor de Vendas B2/ Mecânico de Manutenção



Empresa: Grupo Project

Corretor / Atendente / Vendedor / Caixa/ Balconista / Serviços gerais / Coordenador de venda / Barista / Subgerente / Ajudante de instalação de toldos / Recepcionista / Estágio



Empresa: Paraibuna Embalagens

Auxiliar de produção/ Arrumador de carga/ Técnico Elétrica Industrial/ Operador de empilhadeira/ Banco de talentos



Empresa: Rheserva Consultoria

Garçom/ Encapsulador/ Atendente/ Promotor de vendas/ Assistente administrativo.



Empresa: Recruta Talentos

Auxiliar de Produção/ Operador de Empilhadeira/ Técnico Mecânico/ Técnico de Segurança do Trabalho/ Arrumador de Carga/ Técnico de Elétrica/ Vendedor/ Cozinheiro/ Auxiliar de Cozinha/ Atendente/ Salgadeiro/ Estágio Comercial/ Estágio Administrativo/ Estágio RH/ Estágio Financeiro/ assistente comercial/ auxiliar de Relacionamento com Cliente/ Consultor de Vendas.



Empresa: Supermercado Bahamas

Auxiliar operacional de padaria / Auxiliar de açougue / Auxiliar de frios e Laticínios / Auxiliar operacional de Depósito / Auxiliar de Logística / Auxiliar de Limpeza / Fiscal de prevenção de perdas / Motorista de viagem / Motorista de pátio / Operador de loja / Operador de empilhadeira / Conferente de mercadorias.



Empresa: Supermercados BH

Diversas.



Empresa: Vero

Atendente de Retenção/ Atendente de Serviço ao Cliente/ Analista de Retenção/ Auxiliar de Logística Reversa/ Consultor de Negócios Externo/ Consultor de Negócios Interno/ Técnico de Telecomunicações/ Técnico de Infraestrutura.



Simprobel e Sinterbel

Banco de currículos setor da beleza.



Cursos Populares para Concursos - PJF

Estágios Diversos.





