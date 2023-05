O projeto “Tutoria Enem”, vinculado à Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com inscrições abertas para o curso preparatório gratuito para o Encceja Ensino Médio. As atividades são on-line e abertas a toda a comunidade interessada.

Segundo a UFJF, o objetivo é auxiliar os estudantes na preparação para as provas que visam a certificação do Ensino Médio. Acadêmicos da UFJF, sob a supervisão da coordenadora do projeto Lucy Takahashi e de pós-graduandos, irão ministrar as aulas. O formato on-line tem o sentido de ampliar o acesso dos participantes nas atividades, que acontecerão aos sábados, na parte da tarde, de 17 de junho a 26 de agosto.

O curso abordará os principais conteúdos das áreas de conhecimento do Encceja, oferecendo materiais de estudo, aulas ao vivo e resolução de exercícios para um aprendizado completo e eficiente. As inscrições podem ser feitas via formulário eletrônico até o dia 10 de junho.

Encceja

O Encceja é o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, avaliação gratuita realizada pelo Inep em conjunto com as secretarias municipais e estaduais de Educação, que visa fornecer diplomas de ensino fundamental e médio a estudantes que passaram na idade normal de certificação para esses níveis de ensino básico.

O Encceja aceita inscrições de todos os candidatos que não concluíram os estudos no período correspondente, e precisam do certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

O único requisito exigido pela prova é a idade mínima:

Certificação do Ensino Fundamental: é preciso ter no mínimo 15 anos completos na data de realização das provas;

Certificação do Ensino Médio: é preciso ter no mínimo 18 anos completos na data da realização das provas.



Datas importantes:

Inscrições para a prova Encceja: de 22 de maio a 2 de junho.

Aplicação da prova: 27 de agosto.

Resultados: 22 de dezembro.

A inscrição para a prova deve ser realizada no site na página do participante do Encceja. Durante o processo, o candidato deve preencher um formulário com suas informações pessoais e responder ao questionário socioeconômico.





