A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) torna público o processo seletivo especial de candidatos surdos para o curso de graduação em Letras-Libras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O ingresso será no segundo semestre de 2023 e três vagas estão disponíveis. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. As candidaturas poderão ser efetuadas entre 1º e 19 de junho de 2023.

Podem se inscrever, candidatos surdos que tenham participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tenham obtido nota diferente de zero na redação. Também é preciso comprovar, por meio de laudo especializado, o atendimento dos requisitos para ser considerado como pessoa com deficiência auditiva, como aponta o edital completo.

Para se inscrever, é necessário, primeiramente, baixar o formulário do requerimento de inscrição disponibilizado no site da Copese. O requerimento (inscrito e assinado pelo candidato) é um dos documentos que devem ser enviados em formato digitalizado para o e-mail copese@ufjf.br. O envio deve ser feito entre os dias 1º de junho e 19 de junho. No edital, é possível conferir outras informações sobre a documentação a ser enviada por e-mail nesta fase.

A seleção dos candidatos inscritos será realizada com base na ordem decrescente do resultado final obtido no Enem 2022. Em caso de empate no resultado final, a classificação se dará com base nas notas alcançadas nas seguintes provas, pela ordem: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O resultado final será divulgado a partir das 15h do dia 26 de junho de 2023, no site da Copese. Eventuais alterações no processo seletivo especial serão divulgadas no mesmo site. O processo de matrícula acontecerá em duas fases e as devidas orientações serão publicadas nas páginas da Copese e da Coordenação de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

Confira o cronograma completo e demais informações no edital do processo seletivo especial.

Tags:

Geral | Letras | Libras | processo seletivo