O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste) está com está com inscrições abertas para contratação de Médico do Trabalho até o dia 3 de julho. O regime da vaga é da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e atuação em Juiz de Fora. Para participar, os interessados precisam ser graduados em Medicina e ter residência médica e/ou especialização Lato Sensu em Medicina do Trabalho, além de Registro com CRM/MG.

Conforme o edital, que pode ser conferido na íntegra na página do Cisdeste, o salário é de R$ 7.050,00 para uma carga horária de 15 horas por semana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Cisdeste até o dia 3 de julho. Mais informações podem ser encontradas no edital publicado no site.

