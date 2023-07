A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) tem inscrições abertas para o concurso público da própria instituição até o dia 27 de julho, às 16h. Serão 1.801 vagas distribuídas entre as unidades da Fhemig em Belo Horizonte e região metropolitana, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga e Pouso Alegre, além de formação de cadastro de reserva para Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas através deste link. O valor da taxa é de R$ 135 para o cargo de médico, R$ 100 para os de analista e de profissional de enfermagem de nível superior e R$ 75 para os cargos de técnico e auxiliar administrativo.

Os vencimentos básicos variam entre R$ 1.455,58 e R$ 11.982,14, de acordo com cargo, nível de ingresso e carga horária semanal.

A presidente da Fhemig, Renata Ferreira Leles Dias, reforça que o concurso atende uma necessidade importante de recomposição do quadro de servidores efetivos e, por isso, é motivo de comemoração: "O último concurso da Fhemig foi há mais de 10 anos. Temos um relevante papel na assistência hospitalar do estado de Minas Gerais e esses servidores vão aprimorar o atendimento aos usuários do SUS em nossas unidades. Essa também era uma antiga reivindicação dos nossos profissionais. Tanto o serviço público quanto os pacientes serão beneficiados”, afirma.

Sobre a Fhemig

Criada em 1977, a Fhemig é uma das maiores gestoras de hospitais públicos do país e tem como competência prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica estadual e regional, em níveis secundário e terciário de complexidade, por meio de unidades assistenciais organizadas e integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação da política de gestão hospitalar, em consonância com as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Reconhecida nacionalmente por sua excelência na assistência à saúde em diversos serviços prestados à população mineira, a Fhemig conta com quase 13 mil profissionais e possui 20 unidades distribuídas em Belo Horizonte, região metropolitana e no interior do estado, incluindo o MG Transplantes.