As inscrições para candidatos a Conselheiros Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária estão abertas a partir desta segunda (10). Elas acontecem até o dia 25 de julho e devem ser realizadas através do e-mail eleicaojfprev2021@pjf.mg.gov.br, com o assunto “Inscrição para Eleição do Conselho Fiscal da JFPREV (2023)”. A documentação exigida precisa ser encaminhada em formato de arquivo fechado em extensão PDF. Os anexos, que deverão ser preenchidos pelos candidatos a conselheiros, estão disponíveis no edital. Podem se candidatar os segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas) do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município.

A campanha eleitoral dos candidatos a conselheiros abrangerá o período de 24 de agosto a 22 de setembro de 2023. O sistema eletrônico de votação online receberá os votos dos eleitores das 8h do dia 25 até as 14h do dia 29 de setembro.

Os novos membros atuarão conjuntamente com a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração na Estrutura de Governança da JFPrev, sendo o Conselho Fiscal o órgão colegiado de fiscalização dos atos administrativos praticados pela Diretoria Executiva do RPPS. Nesta nova eleição, serão eleitos dois Conselheiros titulares e quatro suplentes para complementar o mandato atual em função da renúncia de membros titulares.



O diretor-presidente da JFPrev Diogo Fernandes, enfatizou que essa nova eleição é necessária para recompor o atual Conselho Fiscal, que tem atuado de forma eficiente dentro a estrutura de governança da JFPrev. “A partir da eleição dos novos membros, acreditamos que o conselho ganhará um novo fôlego e contribuirá sobremaneira na prática previdenciária do Município. Por isso, é tão importante o engajamento dos segurados do Regime, como candidatos ou eleitores, nesta eleição.”