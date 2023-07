O "Vagou JF", conta, a partir desta segunda (10), com um banco de currículos exclusivo para pessoas com deficiência. Para se inscrever, os interessados devem acessar o painel, no endereço eletrônico, clicar em “Banco especial – Pessoa com Deficiência” e preencher os campos indicados. Os currículos serão enviados para as empresas anunciantes do Vagou JF, mediante solicitação.

Atualmente, o Vagou JF possui um banco de talentos enviado, quinzenalmente, para seleção das empresas que possuem vagas anunciadas. Dos 3.285 currículos inscritos, 60 declaram possuir algum tipo de deficiência. “Por outro lado, percebemos a procura de empresas por esses profissionais, tanto na divulgação diária, no Vagou JF, quanto nos projetos de mutirões de emprego que realizamos na Prefeitura. De janeiro a junho, cerca de 300 oportunidades exclusivas para PCD's foram disponibilizadas no Vagou JF. Já no mutirão de aniversário da cidade, 50% das vagas poderiam ser preenchidas por pessoas com algum tipo de deficiência”, afirma o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignácio Delgado.

Para garantir a acessibilidade ao público, a Prefeitura, em parceria com a empresa Librar, produziu um vídeo com orientações para preenchimento do currículo no novo banco. Sócio-proprietário da empresa, Cristiano Campos Donado foi responsável pela tradução, em libras, do material. “Nós, da Librar Produções, estamos muito felizes por contribuir linguisticamente com o Vagou JF. Garantir uma comunicação acessível em Libras, de uma minoria ainda invisível em nossa cidade, não se trata de comiseração, e sim, garantia de direitos”, destaca. “A iniciativa garante um direito fundamental que é o direito da comunicação, o que é muito importante para toda a comunidade e para os surdos principalmente. Que possamos sempre estar fomentando essa comunicação”, reforça Brunno Maia Esteves, sócio proprietário da empresa.