O Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora realiza sorteio de 65 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno referentes ao 2º semestre do ano letivo de 2023 no dia 24 de julho, às 16h. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (21) pelo site e não há taxa de inscrição.





Neste sábado (22), à partir das 15h, o candidato deve retornar ao site e selecionar o link do cadastramento da inscrição para identificação do número que concorrerá ao sorteio para acompanhamento do seu resultado.

Será um evento público, aberto aos interessados, porém a presença do representante do candidato não será exigida no local e horário do sorteio. O resultado será divulgado oficialmente no site através deste link, e na entrada do Colégio, próximo à portaria, a partir das 14 horas do dia 25 de julho de 2023.



As vagas são destinadas ao Ensino Médio, distribuídas da seguinte forma:



- 30 (trinta) vagas para o 1º ano do Ensino Médio EJA

- 20 (vinte) vagas para o 2º ano do Ensino Médio EJA

- 15 (quinze) vagas para o 3º ano do Ensino Médio EJA

Para inscrever-se , o candidato deve atender aos seguintes critérios:



- 1º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 19 de julho de 2005 com aprovação no 9º ano do Ensino

- 2º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 20 de julho de 2005 com aprovação no 1º ano do Ensino Médio.

- 3º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 21 de julho de 2005 com aprovação no 2º ano do Ensino Médio.



Outras informações confira no edital.

