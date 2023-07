Por meio do Parque Tecnológico (Partec), a Diretoria de Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para a vaga de Coordenador do projeto TCC-Mercado. O profissional selecionado será responsável pelo desenvolvimento e coordenação das atividades desse projeto, promovendo a integração entre a universidade, empresas e governo. O prazo para inscrições é até o dia 23 de julho de 2023 às 23:59.



Com uma carga horária de 40 horas semanais, o profissional selecionado será alocado no Prédio do CRITT, no Campus da UFJF. A contratação será feita por meio do regime CLT, com uma remuneração mensal de R$4.000,00. Além disso, o profissional terá direito a benefícios como auxílio alimentação no valor de R$904,00, vale transporte, plano de saúde e plano odontológico.

A vaga exige que os candidatos sejam graduados nos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Engenharias ou áreas correlatas com inovação.

Os candidatos devem possuir conhecimentos técnicos necessários e comprovar experiência na área correlacionada ao projeto. É necessário ter graduação nos cursos mencionados anteriormente e contar com experiência mínima de 3 anos em atividades relacionadas à pesquisa e à relação Universidade-Empresa-Governo.

Para se inscrever, os interessados devem enviar para gp.critt@gmail.com colocando "Edital 19/2023 – Parque Tecnológico”, como assunto do e-mail. O e-mail deve conter, em anexo e em formato PDF, o currículo Lattes, diploma de graduação e histórico escolar.

Confira o edital para mais informações.