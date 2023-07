A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com 275 vagas abertas para o segundo semestre letivo do programa Boa Vizinhança Línguas. A iniciativa, da Pró-reitoria de Extensão (Proex), visa oferecer aos moradores dos bairros do entorno da Universidade a oportunidade de aprendizagem gratuita de idiomas estrangeiros.

O programa, que completou 20 anos de existência, oferece oito cursos: língua inglesa; espanhol; francês; latino; grego; e Italiano; além de libras e de uma turma de português como língua de acolhimento, voltada para estrangeiros residentes em Juiz de Fora. Cada um tem a duração de três semestres letivos, divididos em três módulos, com carga horária de 60 horas/aula. A previsão de início das aulas é para dia 28 de agosto.

FOTO: UFJF - Reprodução

Uma novidade, neste ano, é a inclusão de um teste de nivelamento para aqueles que já possuem conhecimento prévio do idioma e desejam ingressar em um módulo avançado do programa. Os participantes poderão solicitar a avaliação durante o processo de inscrição.

A pró-reitora adjunta de Extensão e coordenadora do projeto Boa Vizinhança, Fernanda Sousa, destaca que esta iniciativa foi uma demanda da própria comunidade. “Essa foi uma decisão tomada em conjunto com os coordenadores de todas as línguas e o objetivo é aprimorar o trabalho que realizamos com a comunidade externa, uma vez que muitos membros já chegam com algum conhecimento das línguas e não querem iniciar no primeiro módulo.”

Inscrições

O prazo de inscrições vai até 10 de agosto, através de formulário on-line ou presencialmente, na secretaria da Proex, localizada no prédio da Reitoria, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Podem se inscrever os candidatos oriundos de escola pública ou bolsistas integrais de instituições particulares, que não tenham vínculo em nenhum curso de graduação ou pós-graduação da UFJF. As vagas são destinadas, preferencialmente, para moradores do entorno da Universidade, mas interessados dos demais bairros do município podem também se candidatar às vagas. Ainda é exigida, como escolaridade mínima, o ensino fundamental.

Quanto à faixa etária, para todas as turmas o candidato deve ter 16 anos ou mais, com exceção da língua inglesa, para a qual o aluno deve ter idade mínima de 18 anos.

Cada candidato pode se inscrever em até três opções dos cursos de língua ofertados, sendo contemplado somente em uma delas, de acordo com a ordem do sorteio. As vagas serão definidas por sorteio público, marcado para 10 de agosto, às 15h, no Anfiteatro das Pró-reitorias, localizado no prédio da Reitoria, no campus da UFJF.

A previsão é de que a lista final com os selecionados seja divulgada no dia 14 de agosto.

Confira na íntegra o Edital para a comunidade.

Inscrições para terceirizados

A Proex, em parceria com a Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra), disponibiliza também 56 vagas para os trabalhadores terceirizados da Universidade, que possuem ensino fundamental completo.

Os interessados poderão se inscrever tanto de forma on-line, através de um formulário eletrônico, quanto presencialmente na Secretaria da Proinfra, de segunda a sexta-feira, no horário de 09 às 12h e de 13h às 16h até o dia 10 de agosto de 2023.

Confira na íntegra o Edital para terceirizados.