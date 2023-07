Por meio de processos seletivos simplificados, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para 70 vagas temporárias distribuídas na Administração Central, Hospital Regional João Penido,Maternidade Odete Valadares, MG Transplantes, Casa de Saúde Padre Damião, Hospital Regional Antônio Dias, Casa de Saúde Santa Fé, Instituto Raul Soares e para o Centro Mineiro de Toxicomania. Há cargos para nível médio, técnico e superior para diversas localidades do estado.

Hospital Regional João Penido – Juiz de Fora

- 7 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- 1 vaga para anestesiologista, 12 horas semanais;

- 1 vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- 1 vaga para ginecologista e obstetra (atuação em ultrassonografia obstétrica), 24 horas semanais;

- 1 vaga para pediatra, 24 horas semanais;

- 1 vaga para médico clínico (atuação em UTI Adulto), 24 horas semanais;

- 1 vaga para cirurgião geral, 24 horas semanais.

As inscrições vão até 25/7. Edital

MG Transplantes – BH

- 1 vaga para bioquímico, farmacêutico bioquímico ou biomédico; 40 horas semanais.

Inscrições até 25/7. Edital



Casa de Saúde Padre Damião – Ubá

- 1 vaga para médico clínico, 24 horas semanais.

Inscrições até 25/7. Edital





Casa de Saúde Santa Fé – Três Corações

- 1 vaga para médico radiologista e diagnóstico por imagem, 12 horas semanais

Inscrições até 25/7. Edital



Maternidade Odete Valadares – BH

- 4 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- 3 vagas para anestesiologistas, 12 horas semanais;

- 2 vagas para ginecologistas, 24 horas semanais;

- 3 vagas para médicos especialistas (terapia intensiva, urgência e emergência, clínica médica, subespecialidades da clínica médica, anestesiologia, cirurgia geral ou cardiologia) para atuação em unidade de terapia intensiva, 24 horas semanais;

- 1 vaga para médico especialista (terapia intensiva, urgência e emergência, clínica médica, subespecialidades da clínica médica, anestesiologia, cirurgia geral ou cardiologia) para atuação em unidade de terapia intensiva, 12 horas semanais;

- 1 vaga para médico neonatologista, 24 horas semanais;

- 3 vagas para pediatras, 12 horas semanais;

- 6 vagas para pediatras, 24 horas semanais.

Inscrições até 26 de julho. Edital



