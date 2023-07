O edital número 4/2023 publicado essa semana pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) abre vagas para a seleção de 40 especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Para se inscrever, o candidato, deve prestar obrigatoriamente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, conforme Nota Oficial publicada pela FJP e Seplag em maio. Além disso, é necessário fazer a inscrição no certamente entre os dias 20 de setembro e cinco de outubro no site, cujo valor é de R$60.



Os classificados nas 40 primeiras colocações, considerando as reservas legais, serão convocados para a etapa de habilitação documental e, em seguida, para a terceira etapa do concurso público, que consiste na frequência e conclusão do curso de graduação em administração pública, ministrado pela Escola de Governo da FJP.

A graduação em administração pública é oferecida de forma gratuita e reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e tem duração de quatro anos. De dedicação exclusiva, oferece aos estudantes uma bolsa de estudos mensal de um salário mínimo.

Após formados, os bacharéis recebem o título de administradores públicos e, cumpridos os demais requisitos dispostos no edital e na legislação estadual, são nomeados aos cargos de EPPGG para atuarem nos diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder Executivo estadual.

As principais atribuições do EPPGG estão relacionadas à formulação, supervisão e avaliação de políticas públicas. Esses profissionais também podem atuar nas áreas de planejamento, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

A remuneração do cargo de EPPGG, nível 1, grau A, pode corresponder a até R$ 5.226,60, aproximadamente, considerando o vencimento básico acrescido de 100% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (GDPI).