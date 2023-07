A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) abre nesta segunda-feira (24) as inscrições para o Curso de Educação Financeira e Orçamento Familiar. O workshop será realizado no dia 7 de agosto, das 14h30 às 16h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Bairro São Mateus. As incrições são gratuitas, o curso possui duas horas em sua carga horária e certificação ao final das atividades.



A capacitação fornecerá aos participantes conhecimentos para administrarem suas finanças pessoais de forma eficaz, como maior conscientização financeira, informações sobre como fazer um orçamento doméstico, entendimento sobre a importância de uma poupança ou reserva de emergência, gestão de dívidas e planejamento para objetivos financeiros.

Fabíola Meirelles, gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos do Procon, conta sobre a importância da educação financeira: “Quando os consumidores aprendem detalhadamente sobre orçamento familiar, eles conseguem acompanhar suas receitas e despesas de forma mais sistemática, o que por si só já contribui muito para a conscientização financeira e tomadas de decisões mais conscientes.”

Para realizar a inscrição, basta acessar o formulário.