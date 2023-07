O edital “Acupuntura Urbana - Arte na ponte”, projeto que viabiliza a pintura da ponte Leopoldina, foi aberto na última sexta-feira (21). Localizada na Av Brasil, a ponte é também o caminho que dá acesso até a Casa da Mulher, na Av. Garibaldi Campinhos, 169, Bairro Vitorino Braga.

A iniciativa vai premiar um projeto de arte desenvolvido por artistas do gênero feminino nos estilos de graffiti, street art, muralismo, entre outras modalidades. O projeto planeja a pintura da Ponte Leopoldina, que é um local de alto fluxo de travessia de pedestres e a única ponte na cidade que homenageia uma figura feminina, contemplando o percurso da ponte até a Casa da Mulher, um equipamento público voltado para atendimento humanizado e acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica.

A prefeita Margarida Salomão conta que esse projeto se trata de uma participação do poder legislativo na atividade de recuperação da cidade: "Se chama Acupuntura Urbana porque buscamos os suspiros urbanos. Efetivamente a cidade da maneira como ela se implanta, especialmente nas suas áreas centrais, acaba sendo um espaço opressivo, sem respiro, sem oportunidades e de individualização. É de grande valia, da compreensão da cidade, como um espaço democrático, um espaço em que todos tenham expressão. E tanto melhor que estamos fazendo pelas vozes das mulheres e pela beleza gerada neste projeto”, conta.

Dentre as candidatas interessadas em participar do edital, uma será premiada pela melhor proposta de atividade que será executada na ponte, permitindo ao público o acesso gratuito ao conteúdo artístico e cultural. Desta forma, a artista premiada receberá o valor bruto de R$20 mil para executar as intervenções. O recurso para a iniciativa foi destinado pela vereadora Laiz Perrut, via emenda parlamentar. A vereadora destacou que foram muitos encontros para o projeto sair do papel através do edital, e ressalta a sua importância: “Um projeto para colorir a cidade. Nós defendemos a cultura, uma cidade mais bonita, mais colorida, que não seja só muros e prédios. A cidade vai ganhar cor através das nossas artistas.”

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de setembro de 2023, às 18h, por meio do portal da Prefeitura Ágil. Durante os dias 6 a 13 de setembro, os projetos serão avaliados por uma banca julgadora indicada no edital. Já no dia 14 de setembro, os resultados preliminares serão divulgados e o resultado final será no dia 18 de setembro. Poderão participar deste edital mulheres, pessoa física ou jurídica, com experiência comprovada no desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística e/ou cultural no município