Os Cursos Populares para Concursos (CPC) estão com inscrições abertas para turmas no segundo semestre em Juiz de Fora e os interessados devem realizar a inscrição até o dia 6 de agosto pelo link.



Para Flávia Beghini, gerente do CPC, os cursos do segundo semestre são mais uma oportunidade que o CPC oferece para a população de Juiz de Fora poder disputar uma das vagas na universidade, ou até mesmo em um concurso público.

As aulas serão ofertadas na sede do CPC, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 230, 3º andar, Centro.



Há vagas para as seguintes turmas:

Enem intensivo (Manhã - 5 vezes por semana) - Pessoas matriculadas no 3º Ano do Ensino Médio ou que já possuem o Ensino Médio completo



Preparatório geral para concursos (Manhã - 3 vezes por semana) - Pessoas interessadas em concursos cuja escolaridade mínima exigida seja Ensino Médio



Espanhol presencial (Segunda-feira de 8h às 10h) - Pessoas interessadas na aprendizagem da língua espanhola, nível básico



Espanhol online ( Segunda-feira de 18h às 20h) -Pessoas interessadas na aprendizagem da língua espanhola, nível básico



PISM III (Tarde - 3 vezes por semana) As vagas são remanescentes e o curso está em andamento, podem se inscrever estudantes que tenham feito o PISM II no ano anterior ao da inscrição e esteja cursando o 3º ano do ensino médio



CPC

Os Cursos Populares para Concursos são uma iniciativa gratuita que visam aumentar a educação no município, além de serem uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos e, com isso, ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.