Nessa terça-feira (1º), foi divulgado o edital do Concurso Público para a ocupação de 139 vagas, mais cadastro de reserva, na Rede Municipal de Educação de Viçosa. As inscrições se iniciam às 9h do dia 2 de outubro e vão até 17h do dia 31 de outubro e podem ser feitas por aqui.



As vagas disponíveis são para auxiliar de serviço escolar, assistente administrativo escolar, auxiliar de educação infantil, instrutor de libras, tradutor e intérprete de sinais, supervisor e professor de diversas áreas. A banca contratada para realização do concurso é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep-UFMG).

O valor da inscrição é de R$50,00 para cargos com exigência mínima de ensino fundamental; R$70,00 para os cargos com exigência de ensino médio, e R$90,00 para os cargos com exigência de ensino superior. Além das vagas de ampla concorrência, haverá reserva de vagas para cotas raciais e para pessoas com deficiência.

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro, domingo, nos turnos da manhã e tarde. De acordo com a banca, isso possibilita aos candidatos, conforme sua formação, poder realizar o concurso para dois cargos diferentes. As provas consistem em questões de múltipla escolha para os níveis fundamental e médio, e de múltipla escolha e redação para o nível superior.

Todos os atos oficiais, possíveis retificações e atualizações estarão disponíveis no site da Prefeitura de Viçosa ou por aqui.

Acesse o EDITAL.

