Nesta sexta-feira (4), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu mais de 180 vagas para a seleção de candidatos que desejam ingressar em cursos de mestrado e doutorado. Cada edital apresenta o cronograma próprio dos programas de pós-graduação, assim como informações sobre linhas de pesquisa, processo seletivo e reserva de vagas para cotistas. Confira:



Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza



Doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza – 1 vaga

Requisitos: ter título de graduação em instituição oficial, nacional ou estrangeira, no ato da matrícula. Candidatos com mestrado concluído ou em andamento devem apresentar documentação comprobatória.

Etapas: Prova de Conhecimento de Língua Inglesa; Análise da Carta de Intenções; Arguição sobre o Projeto de Pesquisa; e Análise do currículo.

Inscrições: até 29 de agosto.

Programa de Pós-Graduação em Direito

Mestrado em Direito – 36 vagas

Requisitos: ter título de graduação em todas as áreas de conhecimento, de modo a aprofundar estudos e realizar pesquisas que tematizam a relação entre Direito e Inovação.

Etapas: Análise Preliminar do Projeto de Pesquisa; Análise Articulada do Projeto e da Defesa Oral do Projeto; Análise e Julgamento do Currículo Lattes dos aprovados e Prova de Língua Estrangeira.

Inscrições: até 10 de agosto.

Programa de Pós-Graduação em Economia

Doutorado em Economia – 20 vagas

Requisitos: ter título de graduação reconhecido pelo MEC e título de mestrado, obtido em curso recomendado pela Capes.

Etapas: Avaliação do Anteprojeto de Tese; Currículo Lattes; e Entrevista.

Inscrições: até 1° de setembro.

Programa de Pós-Graduação em Geografia

Mestrado em Geografia – 23 vagas

Requisitos: ter título de graduação em Geografia (Bacharelado ou Licenciatura), Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Sanitária e Ambiental, Serviço Social, Turismo e áreas afins, em curso superior credenciado e reconhecido pelo MEC.

Etapas: Avaliação do Projeto de Dissertação; Prova Escrita; Arguição e Avaliação Curricular

Inscrições: até 31 de agosto.

Programa de Pós-Graduação em História

Mestrado em História – 25 vagas

Requisitos: ter título de graduação reconhecido pelo MEC. Também podem se inscrever, alunos com o curso de graduação em andamento. Em caso de aprovação, só podem se matricular mediante a apresentação de documento que comprove a obtenção do título.

Etapas: Avaliação do Projeto de Dissertação; Prova Escrita; Prova Escrita de Suficiência em Língua Estrangeira e Entrevista.

Inscrições: até 31 de agosto.

Doutorado em História – 15 vagas

Requisitos: ter título de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC.

Etapas: Avaliação do Projeto de Tese; Prova Escrita de Suficiência em Língua Estrangeira e Entrevista.

Inscrições: até 31 de agosto.

Programa de Pós-graduação em Letras – Estudos Literários

Mestrado em Letras – Estudos Literários – 12 vagas

Requisitos: ter título de graduação em Letras ou em áreas afins, reconhecido pelo MEC, ou apresentar documento equivalente comprovante que o candidato está em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciar a pós-graduação.

Etapas: Avaliação de Anteprojeto de Dissertação; Prova Escrita; e Entrevista.

Inscrições: até 1° de setembro.

Doutorado em Letras – Estudos Literários – 8 vagas

Requisitos: ter título de graduação reconhecido pelo MEc. em Letras ou em áreas afins, apresentar documento equivalente comprovante que o candidato está em condições de concluir a graduação antes de iniciar a pós.

Etapas:.Análise de Anteprojeto de Pesquisa pelo orientador pretendido; Análise de Currículo Lattes; e Entrevista

Inscrições: até 1° de setembro.

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social

Mestrado em Serviço Social – 15 vagas

Requisitos: ter título de graduação reconhecido pelo MEC. Candidatos provenientes de outros países devem ter diploma de curso superior devidamente reconhecido por autoridade competente do país de origem.

Etapas: Prova Escrita; Avaliação do Projeto de Pesquisa; Entrevista; Avaliação do Currículo Lattes

Inscrições: até 3 de setembro.

Doutorado em Serviço Social – 10 vagas

Requisitos: ter título de mestrado oriundo de programas de pós-graduação em instituições regulamentadas/reconhecidas pelo MEC.

Etapas: Avaliação do Projeto de Pesquisa; Entrevista; Avaliação do Currículo Lattes.

Inscrições: até 1° de setembro.