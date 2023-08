O “Vagou, Juiz de Fora”, painel de oportunidades de emprego da cidade, tem novas vagas ofertadas nesta terça-feira (8). São mais de 255 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.

O interessado pode conferir as formas de se candidatar por aqui. Na página, é possível encontrar informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

Confira as vagas:

Auxiliar administrativo (1)

Atendente de sorveteria (1)

Atendente de cadastro (1)

Cozinheiro (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Vagas Sine JF

Para essas vagas, os interessados devem se cadastrar por aqui e comparecer à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), localizada no Shopping Jardim Norte, na Av. Brasil, 6.345, Mariano Procópio.

Veja as vagas disponíveis:



Cozinheiro de restaurante (1)

Ajudante de eletricista (1)

Atendente balconista (1)

Eletricista (1)

Motorista de caminhão (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor de mercadorias (1)

Servente de pedreiro (1)