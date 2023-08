Nesta segunda-feira (7), foram abertas as inscrições para o Programa CAPES-Purdue de Doutorado Pleno em Agricultura, elas vão até o dia 13 de outubro. O edital 19/2023 selecionará até cinco bolsistas para a Universidade Purdue, nos Estados Unidos, e as atividades se iniciam em agosto de 2024, onde cada estudante receberá até US$ 50,3 mil anuais referente à bolsa que pode se estender por até cinco anos.



Segundo o Ministério da Educação, o candidato deverá escolher entre as áreas de agricultura digital, energia e ciências vegetais: fenotipagem e genética, ciências do solo, agricultura de precisão, genômica, proteômica e metabolômica, ciências da colheita e pós-colheita, e restauração e conservação florestal. A seleção é feita de forma coordenada, inicialmente pela CAPES, e, em seguida, pela Universidade Purdue, com os nomes recomendados pela Fundação.

A inscrição deve ser feita na Página do Programa. O processo seletivo terá quatro etapas: análises técnica e de mérito, priorização e decisão preliminar da Fundação. A seguir, os candidatos recomendados devem se inscrever no formulário apresentado na página da Universidade e pagar uma taxa de US$ 75,00.

O resultado preliminar informando os candidatos indicados pela CAPES tem publicação prevista para 15 de dezembro de 2023. Já a divulgação final pela Universidade de Purdue, para 4 de março de 2024.

