A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) abriu nesta quarta-feira (9) as inscrições para o Workshop “Educação Financeira, Empreendedorismo e Empoderamento para Mulheres”. As interessadas podem se inscrever pelo formulário ou pelo telefone 2104-8702. As inscrições são gratuitas e terminam no dia 18 de agosto, sexta-feira.

As aulas acontecem no dia 24 de agosto, de 14h30 às 17h30, na sede do Procon, localizada na Av. Presidente Itamar Franco, 992 - São Mateus. O curso, que estimula as habilidades de gestão para melhor direcionamento de recursos financeiros, confere certificado de 3h. A iniciativa visa capacitar mulheres na organização de gastos,fortalecer a independência financeira de mulheres e incentivar o empreendedorismo feminino.

A gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos do Procon, Fabíola Meirelles, destaca a importância da ação. “É uma maneira valiosa de promover o empoderamento feminino, a equidade de gênero e o crescimento socioeconômico, criando um impacto positivo na vida das mulheres e da sociedade como um todo.”

Tags:

Educação financeira | Empreendedorismo | mulher | Procon