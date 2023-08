Escolas e demais instituições de Ensino Médio públicas ou privadas podem se inscrever para participar do Tecnolac 2023, evento promovido pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), vinculado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) para aproximar os jovens das tecnologias do setor de lácteos. O evento ocorre entre os dias 21 e 22 de setembro nas dependências do Instituto. A participação é gratuita e a expectativa é de que 500 estudantes passem pelo espaço ao longo da mostra. As visitas ocorrerão em grupos de cerca de 25 pessoas, que participarão de todas as oficinas, que terão de 15 a 20 minutos cada. Visitas guiadas à fábrica-escola da EPAMIG ILCT encerrarão as programações dos dois dias, para que os participantes possam ter contato com equipamentos de escala industrial.

A intenção é apresentar por meio de visitas guiadas e oficinas temáticas conhecimentos sobre a cadeia de lácteos e os curso superior de Tecnologia em Laticínios, oferecido pelo Instituto desde 2022. Segundo o ILCT/Epamig, as atividades são baseadas em dúvidas comumente associadas ao setor, como a como a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite, por exemplo. Por meio da popularização desse conteúdo, complementado com informações teóricas, o Instituto promove a grade curricular e o projeto pedagógico da graduação.



A seleção das escolas será feita com base no índice de aprovação de cada instituição ou centro de ensino. Caso seja selecionada, a instituição deverá enviar uma lista com os nomes dos estudantes para inscrições individualizadas e, posteriormente, confecção de certificados. O número limite é de 50 pessoas por colégio.

A programação é composta por 10 oficinas que vão trabalhar desde questões mais teóricas, como a microbiologia e a físico-química de leite e derivados, à fabricação de produtos lácteos, como manteiga, queijo Minas Frescal, requeijão e gelados comestíveis. Também haverá apresentação de tecnologias geradas pela EPAMIG ILCT ao longo dos anos, como o “kefirgerante” e a utilização de luteína para melhoria de alguns produtos lácteos. O conteúdo será repetido nos dois dias do evento, de forma que uma instituição de ensino poderá participar apenas na quinta-feira de ou na sexta-feira (22/8).

As inscrições devem ser feitas on-line.







