A Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou nessa segunda-feira (21) o edital para credenciamento de food trucks para o campus. A intenção é proporcionar alternativas de alimentação aos estudantes e funcionários, especialmente em áreas onde atualmente não há presença de cantinas.

O processo de inscrição, que começa na próxima segunda-feira, 28, e se estende até 31 de dezembro, é gratuito. Aqueles interessados em operar serviços de alimentação por meio de food trucks devem submeter os documentos necessários por e-mail, credenciamento.proinfra@ufjf.br, conforme as instruções detalhadas no edital disponível no site da Proinfra.

Inicialmente, foram selecionados dez locais estratégicos para a instalação dos food trucks, abrangendo os estacionamentos da Faculdade de Comunicação Social, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Faculdade de Economia, da Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), da Faculdade de Engenharia, do Instituto de Artes e Design (IAD), do Instituto de Ciências Exatas (ICE), da Faculdade de Medicina e Fisioterapia, além dos estacionamentos do Jardim Botânico e da Praça Cívica. A seleção das áreas será baseada na ordem de inscrição.

Seguindo as disposições do edital, os food trucks terão permissão para operar no campus de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h ou em horários parciais: das 7h às 14h pela manhã, ou das 14h às 21h à tarde.

No momento de assinatura do Termo de Permissão de Uso do Espaço, será cobrada uma taxa única de R$500 referente aos custos administrativos. Se houver necessidade de fornecimento de água e energia elétrica por parte da UFJF será cobrada uma taxa adicional de R$300. O contrato inicial tem duração de 90 dias, com a possibilidade de extensão por um período equivalente.

O pró-reitor de Infraestrutura e Gestão (Proinfa), Marcos Tanure Sanabio, esclarece que a iniciativa foi uma solução encontrada pela gestão para suprir a ausência das cantinas em algumas unidades acadêmicas desde o retorno das atividades presenciais no pós-Covid. “Acreditamos que o processo de credenciamento do food trucks no campus proporcionará uma maior flexibilização da oferta do serviço de alimentação para comunidade acadêmica, com preços acessíveis e de qualidade”, pontua.

O pró-reitor acrescenta que, embora cada food truck tenha liberdade para criar seu próprio cardápio, o proprietário deve fornecer um cardápio mínimo determinado pela administração. Esse cardápio mínimo engloba itens como pão de queijo, sanduíches naturais, água mineral, suco em lata e refrigerante.