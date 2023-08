As inscrições para o projeto de empregabilidade “Mulheres que realizam” estão abertas até quinta-feira (24). A iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), em parceria com a empresa especializada em gestão de pessoas Rheserva, irá oferecer nos próximos meses capacitações para as mulheres do município, principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade visando a inserção ou reinserção do mercado de trabalho.

Os encontros serão mensais na Casa da Mulher “Maria da Conceição Lammoglia Jabour” da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), localizada na Avenida Garibaldi Campinhos 169, no bairro Vitorino Braga. As reuniões serão por meio de oficinas, palestras e rodas de conversa, objetivando o resgate da autoestima, das capacidades e das habilidades dessas mulheres, preparando-as para o mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo link até o dia 24 de agosto, ou presencialmente na Casa da Mulher.

São ofertadas 40 vagas, sendo 20 reservadas para as atendidas da Casa da Mulher que já romperam ou estão no processo de sair do ciclo de violência de gênero. As outras 20 serão destinadas para as mulheres que não possuem vínculo ou frequentam as atividades oferecidas pelo espaço. As 20 primeiras inscrições com maior pontuação serão classificadas e selecionadas para participarem do projeto, sendo as demais classificadas como excedentes. O resultado será divulgado na sexta-feira, 25, no site da PJF.



A pontuação seguirá os critérios abaixo:



Critério 1 - Mulheres pretas/pardas/indígenas/quilombolas (peso 02)

Critério 2- Mulheres desempregadas a mais de um ano (peso 02)

Critério 3 - Beneficiárias de programas sociais (peso 01)

Critério 4 - Participantes de coletivos/movimentos sociais (peso 01)



As 20 primeiras classificadas deverão comparecer à Casa da Mulher/Prefeitura de Juiz de Fora no dia 30 de agosto de 2023, para efetivação da matrícula e participação na aula inaugural que ocorrerá no mesmo dia e local em horário a ser informado posteriormente. O não comparecimento no ato da matrícula, sem justificativa, acarretará na desclassificação da candidata.



Critérios de desempate:

Na classificação, caso haja igualdade de pontuação final, será adotado o seguinte critério de desempate:

a) Mulheres com menor renda

B) Mulheres que estejam a mais tempo fora do mercado de trabalho

C) Mulheres com mais idade



Para a assessora de políticas para as mulheres da secretaria especial de Direitos Humanos (SEDH), Samara Miranda, a atividade laboral é fundamental para qualquer indivíduo, pois além do aspecto financeiro e de remuneração, traz um senso de pertencimento e reconstrução de identidade pessoal. “A oportunidade é de expandir a visão de mundo e encontrar um novo significado para suas vidas por meio da inserção ou reinserção no mercado de trabalho. O curso visa empoderar essas mulheres que estão neste momento tão delicado de suas vidas. Ao tomarem poder sobre si mesma, são capazes de romper ciclos adoecedores e violentos, iniciando um novo processo de autoconhecimento, autonomia e transformando a realidade vivida”.



Cronograma dos encontros



Encontro 1 - Palestra de abertura com foco no empoderamento, autoconhecimento, carreira e mudança de vida.

Encontro 2 - Me conhecendo para brilhar: será trabalhada a importância do autoconhecimento para uma carreira profissional solidificada. Utilização de métodos para mapeamento de perfil, competências, pontos fortes e pontos de desenvolvimento.

Encontro 3 - Iniciando novos caminhos: feedback dos questionários e testes aplicados apontando o perfil de cada uma das inscritas e traçado um breve plano de carreira.

Encontro 4 - Mostrando as minhas habilidades: será ofertado métodos de como confeccionar o currículo.

Encontro 5 - Conhecer para fazer: métodos e estratégias para que elas possam se candidatar às vagas de empregos. Orientações sobre a importância de capacitações constantes.

Encontro 6 - Conquistando o futuro: espaço para tirar possíveis dúvidas e balanço com as participantes dos encontros.

Encontros curingas: Poderão ocorrer encontros com grupos menores, em que serão abordados temas trazidos pelas participantes ou mediante as necessidades detectadas pela equipe técnica.