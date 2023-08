Nesta sexta-feira (25), o "Vagou JF", painel de oportunidades de emprego de Juiz de Fora, divulgou novas vagas. Ao todo, são mais de 297 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Confira o site do projeto para saber como se candidatar.

Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação. Além disso, as empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível na página principal do site.



Confira:





Auxiliar de estoque (1)



Designer gráfico (1)



Estágio administrativo / financeiro (1)



Auxiliar de restaurante (1)



Estagiário de especificação e documentação de projetos (1)



Salgadeira / Cozinheira (1)



Atendente de lanchonete (1)



Analista de laboratório – Análise de alimentos (1)



Atendente de sorveteria (1)