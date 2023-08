O Festival Internacional de Cinema e Cultura da Diversidade (Festicid) chega a sua 2ª edição em 2023 oferecendo uma série de oportunidades para os interessados nos temas de cultura e cinema. Com uma programação diversificada e gratuita, o festival ocorrerá na Rua Olegário Maciel, 436, Bairro Paineiras, durante os dias 04 e 08 de outubro de 2023, em Juiz de Fora.



Com a missão de oferecer uma plataforma para a expressão artística e cultural da diversidade, estimulando o diálogo sobre direitos humanos e cidadania, o festival reúne cinema, música, artes visuais e gastronomia, consolidando como um espaço de convergência para diversas manifestações artísticas.

Confira as oficinas que serão disponibilizadas:

OFICINA 1: Formalização como MEI na Cultura - 1º Encontro Economia Criativa para a Diversidade

Esta oficina oferece aos participantes uma visão abrangente sobre a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) na área da cultura. Além de discutir as atividades permitidas e as obrigações, direitos e benefícios como MEI, a oficina promove uma reflexão sobre a importância da formalização no cenário cultural.

Data: 05/10/23

Horário: 14:00h às 16:00h

Link para inscrição

OFICINA 2: Gestão de Projetos Culturais - 1º Encontro Economia Criativa para a Diversidade

Nesta oficina, os participantes terão a chance de aprofundar seus conhecimentos em gestão de projetos culturais. Através de técnicas, processos e ferramentas, os participantes serão capacitados a aprimorar a execução de projetos, especialmente focando na distribuição e valorização da produção autoral.

Data: 06/10/23

Horário: 14:00 às 17:00h

Link para inscrição

Não perca a chance de participar dessas oficinas enriquecedoras e contribuir para o crescimento da cultura e da arte em nossa cidade. As vagas são limitadas, portanto, inscreva-se o quanto antes e garanta sua participação no FESTICIDI 2023. Seja parte dessa experiência única de aprendizado e celebração da diversidade!

Para mais informações sobre o evento e sua programação completa, acesse o site oficial.