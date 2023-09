A Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) de Juiz de Fora divulgou, nessa sexta-feira (1), 10 vagas imediatas para Operador de Produção para profissionais de nível médio. A contratação será realizada de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os interessados em participar do processo seletivo IMBEL devem realizar suas inscrições via internet, até a data prevista de 17 de setembro de 2023.



Este processo seletivo simplificado terá validade pelo período de um ano, contado a partir da aprovação, com possibilidade de prorrogação por igual prazo. Aquele que for contratado vai receber o salário-base de R$ 1.939,78 para trabalhar em jornadas de 44 horas semanais.

Requisitos:

- Ensino médio completo;

- Curso profissionalizante da área de atuação como: Operação de Produção, Preparação de Máquinas, Inspeção de Qualidade, Galvanização e Fundição;

- Experiência mínima de seis meses na função;

- Idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação,

- Os profissionais serão contratados pelo prazo determinado de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período e uma única vez.



Para realizar a inscrição, o candidato deve enviar o currículo e documentos comprobatórios para o endereço de e-mail processoseletivo.fjf@imbel.gov.br. A inscrição é gratuita e de inteira responsabilidade do candidato.



Etapas do processo seletivo

Os candidatos serão avaliados inicialmente por meio de prova de títulos, de caráter classificatório, em que serão pontuados os seguintes critérios:

- Diploma de curso profissionalizante na área de atuação, com carga horária de até 60 horas: 0,5 por curso, somando até 5,0;

- Diploma de curso profissionalizante na área de atuação, com carga horária acima de 60 horas: 1,0 por curso, máximo de 5,0;

- Curso técnico na área de atuação: 2,0 por curso, máximo de 6,0;

- Tempo de experiência na função: 1,0 para cada seis meses de atuação, até 10,0.

- Depois, haverá a etapa de entrevista, com caráter classificatório e eliminatório, avaliando o perfil do profissional, voltado às ações a serem desenvolvidas na área de atuação do candidato.

Confira o edital para mais informações.