Mais de 294 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos, mais cadastros reserva, em Juiz de Fora, nesta terça-feira (12). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do "VagouJF". Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Veja as vagas anunciadas nesta terça-feira, 12 de setembro



Recreador infantil (3)



Auxiliar de cozinha (2)



Vendedora (3)



Esteticista (1)



Eletricista de veículos diesel (1)



As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.