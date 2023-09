O Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste (Cisdeste) está com edital aberto para a contratação temporária de condutores socorristas na região. As inscrições podem ser feitas gratuitamente, por meio do preenchimento de requerimento. Estão previstas vagas para as cidades de Jequeri, Manhuaçu, São José do Goiabal, Ipanema, Ubá, Visconde do Rio Branco, Fervedouro, Senador Firmino, Cataguases, Bicas, Bom Jardim de Minas, Lima Duarte, Ervália, São João Nepomuceno, Santos Dumont e Rio Pomba.

Além do preenchimento das vagas disponíveis, o edital visa a formar um cadastro de reserva. A seleção será feita por meio de processo simplificado. O edital está disponível na página do Cisdeste. O salário é R$1.585 com vale alimentação de R$35 por dia trabalhado.