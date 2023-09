A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através do Núcleo do Grupo de Pesquisas em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (Ngime), está com inscrições abertas para três cursos de aperfeiçoamento com foco na educação inclusiva. As modalidades são de Ensino de Estudantes com Deficiência, Acessibilidade na Atividade Física Escolar e Audiodescrição na Escola. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de setembro.



Sobre os cursos

O Curso de Aperfeiçoamento em Ensino de Estudantes com Deficiência na Educação Inclusiva foi desenvolvido com o objetivo de aprimorar a prática pedagógica no contexto da escola inclusiva, com foco na educação especial. Este curso capacita professores para atuar com recursos de acessibilidade em sala de aula visando ampliar as possibilidades de aprendizado dos alunos com deficiência.

Além disso, segundo o Ngime, através de uma abordagem prática e teórica, o curso oferece aos docentes a possibilidades de desenvolverem estratégias de ensino para a promoção de acessibilidade educacional, além de ampliar a capacitação e eficácia da escola ao atender às necessidades variadas dos alunos com deficiência. Confira o edital e se inscreva.

Já Curso de Aperfeiçoamento em Acessibilidade na Atividade Física Escolar busca desempenhar um papel crucial na promoção da inclusão e acessibilidade no contexto da Educação Física escolar. Ele capacita os profissionais a compreenderem as necessidades específicas dos alunos com deficiência e a adaptarem as atividades físicas de forma a torná-las acessíveis e inclusivas.

Isso não apenas melhora a participação e o engajamento desses alunos nas aulas de Educação Física, mas também promove a igualdade de oportunidades educacionais. Ele realiza a formação de uma rede de profissionais qualificados e sensibilizados para as questões da inclusão. Profissionais esses que podem atuar como agentes de mudança em suas escolas e comunidades, promovendo uma cultura de respeito, diversidade e igualdade. Confira o edital e se inscreva.

E o Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Escola tem como propósito enriquecer o processo de aprendizado, tornando-o acessível a pessoas com deficiência visual por meio da audiodescrição. Essa é uma ferramenta de acessibilidade que consiste na descrição objetiva de elementos visuais presentes em diversos tipos de conteúdo, como filmes, vídeos, apresentações e outros materiais audiovisuais. Essa técnica possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso a informações visuais que, de outra forma, seriam inacessíveis.

Ele visa eliminar as barreiras educacionais enfrentadas por pessoas com deficiência visual, assegurando que elas tenham igualdade de oportunidades de aprendizado em relação aos seus colegas sem deficiência. Ao incorporar a audiodescrição como recurso de acessibilidade em materiais didáticos, apresentações e demais recursos de ensino, o curso proporciona uma experiência mais inclusiva a todos os alunos em sala de aula. Confira o edital e se inscreva.