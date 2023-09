Nesta segunda-feira (18), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) está com inscrições abertas para workshop e curso com a temática “Educação Financeira e Orçamento Familiar”, em Juiz de Fora. Ao todo, são cem vagas ofertadas de forma gratuitas, incluindo o material didático e certificado.





O workshop Educação Financeira e Orçamento Familiar será realizado no dia 2 de outubro, das 14h30 às 16h30. Ele possui duas horas de carga horária e as inscrições podem ser feitas por aqui.



Já o curso de Educação Financeira e Orçamento Familiar, acontecendo durante os dias 3, 10, 17 e 24 de setembro, sempre às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, tem carga horária de oito horas. Os Interessados poderão se inscrever por esse formulário.

As inscrições também podem ser feitas pelo telefone (32) 2104-8702 ou presencialmente na sede do Procon.



Durante a capacitação, os participantes aprenderão sobre planejamento financeiro familiar com temas voltados para conscientização financeira, elaboração de orçamento doméstico, restabelecimento da saúde financeira, gestão de dívidas, planejamento para objetivos financeiros e a importância do ato de poupar, e também como de possuir uma reserva de emergência.



Workshop de empreendedorismo para mulheres

Além das capacitações citadas anteriormente, o Procon vai disponibilizar novas vagas para a terceira edição do workshop “Educação Financeira, Empreendedorismo e Empoderamento para Mulheres” em Juiz de Fora.

Exclusivas para o público feminino, serão oferecidas 50 vagas que podem preenchidas a partir do dia 2 de outubro, segunda-feira, através do telefone (32) 2104-8702 ou formulário online. O curso é totalmente gratuito e inclui o material para aprendizagem, com certificado de carga horária de três horas. O curso será realizado no dia 19 de outubro de 14h30 às 17h30 de forma presencial na sede do Procon.



Segundo a gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos do Procon, Fabíola Meirelles, o objetivo do workshop é capacitar as mulheres financeiramente e encorajá-las a empreender, contribuindo para a promoção da igualdade de gênero e reduzindo disparidades econômicas entre homens e mulheres. A capacitação também foca no benefício geral da comunidade com a maior independência financeira das mulheres.

Todas as atividades citadas acontecem de forma presencial na sede do Procon, que fica localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, Bairro São Mateus.