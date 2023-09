Nesta quarta-feira (20), o Governo de Minas Gerais, através da Minas Gerais Administração e Serviços S. A (MGS), abriu as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) Nº 04/2023. No total, são mais de 30 cargos distribuídos em 81 cidades de Minas Gerais. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro por exclusivamente pela Internet. Todos os detalhes do processo seletivo 04/2023 estão descritos no edital, disponível nesta página.

Dentre os cargos oferecidos estão o de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, porteiro/vigia, monitor educacional e ambiental e técnico em edificações.

O regime celetista oferece como benefícios seguro de vida em grupo, vale alimentação e vale transporte. As escolaridades exigidas para participação do processo também diferem de acordo com o cargo, mas passam por ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio/técnico e ensino superior.