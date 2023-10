Com largada no dia 29 de outubro (domingo), às 8h, na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a “10ª Corrida Solidária Ascomcer”, 9ª etapa do “35º Ranking de Corridas de Rua” de Juiz de Fora, está com inscrições abertas até o dia 22 de outubro (domingo).



Os corredores interessados já podem se inscrever pelo site, ou presencialmente, na loja Camorra Sport, localizada na Rua Marechal Deodoro, 558, Centro, e no Hospital Ascomcer, localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 3500, Cascatinha. A entrega dos kits será realizada no dia 27 de outubro, no Independência Shopping, L1, ao lado da Renner, das 10h às 20h. Já a entrega dos chips será no dia 29, das 6h30 às 7h45.

O percurso da corrida será de 6,1 km e o da caminhada, de 2,3 km. Nesta etapa do ranking não acontecerá a corrida kids.

Confira o calendário de provas 2023:



29 de outubro: 10ª Corrida Solidária Outubro Rosa da Ascomcer



25 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run