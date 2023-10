No próximo final de semana, sábado (21) e domingo (22), o Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos vai sediar a Semana de Incentivo às Artes Marciais de Juiz de Fora. O evento é gratuito e aberto a população.



No sábado as atividades se iniciam às 8h e seguem até às 17h, com palestras, conversas, demonstrações e atividades interativas das modalidades: Krav Magá, Capoeira, Muay Thai, Karate, Judô, Jiu-Jitsu, Taekwondo e Boxe. Já no domingo, entre as 9h e as 12h, acontecerá uma celebração entre lutas, com apresentações, rodas, aulões e sparring, nas modalidades: Judô, Capoeira e Muay Thai.

O Ginásio fica localizado na Rua Dirceu Fernandes Barbosa, Bairro Aeroporto.