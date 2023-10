A loja de calçados Humanitarian está com vagas temporárias abertas para as unidades em Juiz de Fora, principalmente com foco para as promoções da Black Friday em novembro. As oportunidades são para os cargos de vendedor (a), estoquista e operador (a) de caixa.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino médio incompleto. A inscrição deve ser feita no site da empresa; o candidato pode filtrar a busca pelas oportunidades temporárias, encontrando o cargo e o local de preferência.

São 700 vagas distribuídas nas seguintes cidades, além de Juiz de Fora: Americana, Araraquara, Atibaia, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Duque de Caxias, Itu, Jacareí, Jundiaí, Londrina, Marília, Mogi das Cruzes, Nova Iguaçu, Piracicaba, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Varginha.

Os detalhes dos requisitos necessários para as vagas podem ser encontrados no ato da inscrição. Veja abaixo as atribuições das vagas:

Vendedor (a): atender clientes, identificando suas necessidades e orientando-os com todas as informações necessárias sobre os produtos disponíveis.

Operador (a) de loja (caixa): responsável pela cobrança dos valores das compras, e pagamento de fatura dos cartões HTN, bem como abertura e fechamento do caixa, efetuando a emissão de comprovantes de lançamentos (cartões de crédito/débito, dinheiro e PIX) realizados no dia.

Assistente de operações (estoque): responsável pela carga e descarga, conferência e encaixe dos produtos recebidos, bem como a organização, precificação e reposição de mercadorias no salão.