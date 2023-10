Estão abertas as inscrições para a formação em Operação Ferroviária da MRS, para as funções de auxiliar de maquinista e auxiliar de manobrador. Para participar da seleção, os interessados precisam ter o ensino médio completo, conhecimentos em informática, ter residência física em alguma em alguma das cidades indicada pela MRS. O período de inscrições segue até o dia 5 de novembro. Os cadastrados devem passar por etapas compostas por provas de Língua Portuguesa e Lógica, triagem curricular, entrevista coletiva, entrevista individual, testes psicológicos, exames médicos e entrega de documentações.

A previsão é de que os cursos comecem em janeiro de 2024. Além do curso gratuito, o aluno terá uma ajuda de custo mensal. Despesas com alimentação, hospedagem e transporte serão definidas em função da localidade de moradia que os candidatos indicarem na inscrição. A MRS salienta que os candidatos qualificados serão considerados para as vagas, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência.

Podem se inscrever moradores de Juiz de Fora e das cidades mineiras de Congonhas, Ouro Branco, Belo Vale, São João del-Rei, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Entre Rios de Minas, Juiz de Fora, Barbacena, Mário Campos, Sarzedo, Brumadinho.

No Rio de Janeiro, pessoas que moram em Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itaguaí. Em São Paulo, residentes em São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba