O painel de oportunidades de emprego de Juiz de Fora, "Vagou JF", encerra a semana com novas vagas ofertadas nesta sexta-feira (27). São mais de 252 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva.



Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível também no site.

Confira:

Caixa / Auxiliar de escritório (1)

Vistoriador veicular (6)

Técnico de material I (5)

Costureira (1)

Administração/Contabilidade (1)

Vendedor em shopping (1)

Pós venda/ Sac (1)