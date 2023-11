Nesta terça-feira (7), o "Vagou, Juiz de Fora" anunciou dez novas vagas de emprego pela cidade. Ao todo, são mais de 217 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade, mais cadastros reserva. Para conferir as maneiras de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto.



Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação. As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário também disponível no site.



Confira as vagas:

Meio oficial cozinheiro (1)

Atendente de lanchonete (1)

Cozinheiro I (1)

Estoquista (1)

Costureira (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Ajudante de carga e descarga (1)

Gerente de bar ou restaurante (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)



Empresas do setor de turismo nas festas de final de ano já podem inscrever suas empresas para multirão de empregos

Também nesta terça-feira (7), a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e a Secretaria de Turismo (Setur) realizaram uma chamada pública para a inscrição de empresas do trade turístico de Juiz de Fora interessadas em participar de mutirão de empregos, oferecendo oportunidades efetivas e temporárias para as festas de final de ano. As inscrições seguem até o próximo domingo (12) pelo site.

Para realizar a inscrição, a empresa deve pertencer a cadeia produtiva do turismo, como bares, restaurantes e similares, hotéis, empresas de transporte, promotores de eventos, equipamentos culturais, lojas e todas as atividades comerciais periféricas ligadas direta ou indiretamente à atividade turística em Juiz de Fora. Para essa edição, não há número mínimo de vagas ofertadas.

Mutirão de oportunidades

O mutirão de oportunidades será realizado em novembro, sexta-feira (24), das 9h às 14h, em local a ser divulgado. Para participação no projeto, ficam as empresas responsáveis por informar à Sedic o número de contratações realizadas durante a ação.

Sobre a ação

A ação integra o projeto “Espaço Emprego JF” e tem como objetivo a intermediação de mão de obra para o mercado de trabalho e a inserção de trabalhadores em vagas permanentes e temporárias, especialmente aquelas abertas para atender às datas comemorativas de dezembro, como Natal e Réveillon.