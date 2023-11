O Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, está com inscrições abertas do processo seletivo para a contratação de profissionais de nível técnico ao superior. Os interessados têm até o dia 20 de novembro para se cadastrar.

Para a unidade, são 10 vagas disponíveis. Os salários variam de R$1.571,36 a R$ 6.385,13, conforme o cargo e as horas trabalhadas.

O processo será realizado em duas etapas, sendo a primeira a análise do currículo e a segunda, para os selecionados na primeira etapa, as entrevistas. O resultado final deve ser divulgado no dia 15 de dezembro, no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais.

A inscrição deve ser feita on-line; o edital também está disponível na internet. O Hospital Regional João Penido fica na Rua Maria Freguglia da Silva, no Bairro Grama.

Veja abaixo as vagas para Juiz de Fora: