Com a proximidade das festas de fim de ano, a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), de Juiz de Fora em Juiz de Fora, estão lançando oficinas temáticas e uma palestra focada no Natal. A programação terá início na próxima segunda-feira (20) sendo inteiramente gratuita. Cada oficina oferece 15 vagas, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail espacos.funalfa@gmail.com.

Conforme a supervisora da Biblioteca Murilo Mendes, Jaqueline Trovato, a iniciativa busca unir as equipes dos dois espaços para criar a Fábrica de Natal, que foi sucesso em 2022. Ela conta que, nas oficinas, serão ensinadas técnicas para produção de cartões e enfeites natalinos, como guirlandas e ponteiras de lápis. Já a palestra no CCBM é focada no empreendedorismo.



CCBM

- Dia 20 – Das 14h às 16h

Palestra sobre empreendedorismo | Livre para todos os públicos

Oficineiro: Eliane Matta



- Dia 21 – Das 14h às 17h

Oficina de Cartões de Natal | Idade: 7 a 10 anos

Oficineiro: Samuel Lucas | Levar tesoura



- Dia 22 - Das 16h às 17h30

Oficina de Ponteira de Lápis com Papai Noel em EVA | Idade mínima: 15 anos

Oficineira: Wanderlane da Silva Feliciano | Levar tesoura e pequenos enfeites



- Dia 23 – Das 14h às 17h

Oficina de Papel Machê com Tema Natalino | Idade mínima: 15 anos

Oficineira: Sêmea Kemil



Biblioteca Municipal Murilo Mendes

- Dia 21 – Das 14h às 16h

Oficina de Guirlanda com Cds | Idade mínima: 15 anos

Oficineira: Jaqueline Trovato | Levar oito CDs, pedrinhas, fitas, juta, enfeites e tesoura



- Dia 22 – Das 14h às 16h

Oficina de Enfeites de Natal | Idade mínima: 15 anos

Oficineira: Paula Balbino | Levar tesoura e enfeites de Natal



- Dia 23 – Das 14h às 16h

Oficina Mundo da Costura – Flor de Fuxico | Idade mínima: 15 anos

Oficineira: Cristina Clemente