A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou seis editais com vagas para professores substitutos em diversos departamentos, em áreas como História, Estatística, Educação Física Inclusiva, Química e Ensino de Libras.

As vagas são para Juiz de Fora e os salários variam conforme as horas trabalhadas e a titulação. Mais informações podem ser obtidas no site de concursos da UFJF, onde os editais estão disponíveis e os sites para as inscrições.

Departamento de Ciências Humanas (Colégio de Aplicação João XXIII)

O Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João XXIII oferece uma vaga para professor substituto em História, com carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter graduação em Licenciatura em História. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (21).

O salário básico para um professor adjunto A é de R$ 3.412,63, com acréscimos conforme a titulação. Mais informações no edital 120/2023.



Departamento de Estatística

Por meio do edital 121/2023, o Departamento de Estatística do Instituo de Ciências Exatas da UFJF procura um professor substituto em Probabilidade e Inferência, com carga horária de 40 horas semanais.

A inscrição pode ser feita até o dia 28 de novembro, com remuneração variando entre R$ 3.924,53 e R$ 6.356,02, dependendo da qualificação do candidato.



Departamento de Fundamentos da Educação Física

A Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) está com uma vaga no Departamento de Fundamentos da Educação Física. O edital 123/2023 mostra que a área foco é Educação Física Inclusiva, com 40 horas semanais.

Para se inscrever, entre os dias 22 e 29 de novembro, é preciso ter graduação e mestrado relevantes. A remuneração varia conforme a titulação.



Departamento de Ginástica e Arte Corporal

O Departamento de Ginástica e Arte Corporal da Faculdade de Educação Física e Desportos está com uma vaga para professor substituto com especialização em Corpo, Ginástica, e áreas correlatas, com carga de 40 horas semanais.

Conforme o edital 124/2023, o candidato deve ter concluído Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física e ter Mestrado conforme as diretrizes da CAPES.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 22 e 29 de novembro. A remuneração, ajustada de acordo com a titulação acadêmica do selecionado.



Departamento de Ciências Naturais (Colégio de Aplicação João XXIII)

O Colégio de Aplicação João XXIII, por meio do edital 125/2023, tem uma vaga de Química no Departamento de Ciências Naturais.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 22 e 29 de novembro e ter graduação em Licenciatura em Química. A carga horária é de 40 horas por semana, e a remuneração é baseada na qualificação acadêmica do candidato.



Departamento de Educação

O Departamento de Educação da Faculdade de Educação busca um especialista em Ensino de Libras, com 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 e 29 deste mês.

O edital 126/2023 prevê que os candidatos devem ter formação adequada em Letras-Libras ou áreas relacionadas e experiência comprovada em Libras. A remuneração é de acordo com a titulação do aprovado.